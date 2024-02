Nata per te, la recensione del film in prima tv su Sky

Arriva in prima visione il film Sky Original in esclusiva lunedì 12 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Il progetto ispirato alla storia vera del primo caso di adozione in Italia da parte di un uomo single che ha animato l'opinione pubblica, una vicenda legale che è principalmente un coinvolgente viaggio emotivo. Con la regia di Fabio Mollo

Qualche volta si vince, si diventa l'eccezione alla regola, dunque, un precedente per chi verrà dopo e abiterà in un mondo più giusto. Nata per te, il film SKy Original diretto da Fabio Mollo con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova, in è il racconto della storia vera di Luca Trapanese, protagonista del primo caso italiano di adozione di un neonato da parte di un single. La pellicola coraggiosa, dalla forte vocazione sociale, è principalmente la trasposizione sul grande schermo di un amore immenso, quello tra un genitore e un figlio, frutto della speranza, della tenacia e di circostanze eccezionali.

Nata per te è in esclusiva lunedì 12 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.