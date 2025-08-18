Il Gattopardo, stasera in tv il film di Luchino Visconti: 15 curiosità

La scena del ballo a Palazzo Valguarnera-Gangi è una delle sequenze più celebri della storia del cinema. Lunga oltre 44 minuti, fu girata in condizioni difficili perché Visconti volle che fosse illuminata soltanto da migliaia di candele, così da ottenere una luce calda e vibrante. L’effetto fu straordinario, ma impose turni faticosi e grande impegno tecnico. A rendere la scena ancora più autentica contribuirono arredi e opere d’arte originali, prestati da famiglie nobiliari e dallo stesso Gioacchino Lanza Tomasi, figlio adottivo dello scrittore.