Giffoni commosso per Emanuela Orlandi: presentato il documentario “42”

Al Giffoni Film Festival arriva “42”, il documentario intimo e corale sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, a 42 anni da quel 22 giugno 1983. Realizzato dal fratello Pietro, insieme alle nipoti Elettra e Rebecca, e alla giornalista Alessandra De Vita, il film ha commosso il pubblico di giovanissimi. Un’opera che non cerca piste, ma mostra il dolore e la speranza di una famiglia che ancora lotta per la verità. “Il sacrificio di Emanuela non deve essere vano”, dice Pietro Orlandi

Un documentario familiare e intimo

Al Festival è stato presentato “42”, documentario corale e commovente, non un’indagine giornalistica, ma una lettera d’amore e di memoria. Realizzato da chi Emanuela l’ha amata e mai dimenticata: il fratello Pietro Orlandi, le nipoti Elettra (alla regia) e Rebecca (autrice della struggente canzone finale Mantello di Quercia), insieme alla giornalista Alessandra De Vita.

“Non è un documentario d’inchiesta, è un racconto del dolore e della speranza di una famiglia come tante” – spiega Pietro Orlandi. “Ce ne sono migliaia che vivono questa condizione, e spesso le indagini si chiudono dopo una settimana”.

Fiducia e rabbia, tra Vaticano e Stato

Pietro non smette di combattere. Si dice fiducioso: “Tre inchieste aperte oggi su Emanuela – parlamentare, vaticana e giudiziaria – sono un segnale. La verità non può restare occultata per sempre.” Ma non nasconde il rancore per chi, un tempo, sembrava una casa: “Il Vaticano era casa nostra, i Papi ci tenevano per mano. Poi ci hanno voltato le spalle. E lo Stato non è stato diverso.”

Un dolore antico che si trasforma in appello civile, rivolto proprio ai giovanissimi di Giffoni:

“Non accettate mai passivamente le ingiustizie, grandi o piccole che siano. La verità e la giustizia devono essere la normalità.”

Emanuela, ancora viva nella coscienza collettiva

“42” è un titolo secco, quasi brutale: come gli anni di assenza. Ma è anche un numero che diventa memoria condivisa, urgenza morale, faro per chi cerca ancora giustizia. In mezzo a film fantasy e supereroi, il vero potere visto oggi al Giffoni è stato quello di non dimenticare.