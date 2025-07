L’Arca di Giorgio Caporali, tra fughe e libertà. La recensione

L’Arca di Giorgio Caporali, al cinema dal 21 luglio, è un’opera prima vibrante e visionaria, ispirata a due eventi realmente accaduti. Racconta la storia di Martin (Francesco Venerando), Ryan (Malich Cissé) e Beatrice (Sabrina Martina), tre giovani che restaurano una vecchia barca, la Cassiopea, per costruirsi una via di fuga e dare un senso alle proprie vite. Tra identità, complicità, immaginazione e dolore taciuto, il film intreccia con stile realismo e poesia

Martin e Ryan, ventenni inquieti e diversissimi, condividono una stessa malinconia. Uno viene da un’Italia che non ascolta i giovani, l’altro da un’Africa che l’Europa ha tradito. Li unisce la voglia di cambiare rotta – in senso metaforico e reale – costruendo un’improbabile fuga su una barca abbandonata, ribattezzata Cassiopea . Con loro c’è Beatrice, spirito affine, che non si limita a guardare il mondo, ma vuole attraversarlo.

“In tempi come questi la fuga è l’unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare.” Così si apre L’Arca, citando Henry Laborit — lo stesso pensiero fulminante che apriva anche Mediterraneo di Gabriele Salvatores, film premio Oscar del 1992. Una frase che non è solo incipit, ma manifesto: L’Arca, opera prima del giovane regista Giorgio Caporali, sin dai primi fotogrammi dichiara il suo intento più profondo — raccontare l’urgenza di scappare, di reinventarsi, di esistere oltre il perimetro imposto.

Bruciare il presente: la ribellione silenziosa di Martin

Martin è il motore di questa fuga. Dietro ai suoi comportamenti imprevedibili e visionari si cela un segreto E forse proprio per questo cerca rifugio nella nell’eccesso, nelle azioni teatrali, nel bisogno disperato di lasciare un segno. È nel rapporto con Ryan e Beatrice che riesce a sentirsi – finalmente – vivo.

Indimenticabile, in tal senso, la scena in cui Martin – in un momento di sconforto – recita in inglese la celebre battuta di Robert De Niro in Mean Streets:

“You know Michael, you make me laugh... You're a fucking jerk-off! You're laughing 'cause you're a jerk-off.”

Poi tenta di bruciare una banconota, come De Niro nel film di Scorsese. Un gesto teatrale, rabbioso, poetico. Un atto di sfida al tempo e alla paura. Come se stesse dicendo: non sono qui per durare, sono qui per incendiare il presente.

E nel cuore pulsante del film, Martin pronuncia quella che è forse la sua battuta-manifesto:

“Le uniche persone che esistono per me sono i pazzi.”

E pazzo, in questo caso, è chi ancora sogna.