Un esordio ispirato a due storie vere

Arriva nelle sale italiane il 21 luglio 2025 L’arca, opera prima di Giorgio Caporali, giovane autore già premiato con cortometraggi di successo come La tragedia, candidato ai David di Donatello. Prodotto da Undicidue3 e distribuito da World Movies, il film si ispira a due storie realmente accadute, trasformandole in un racconto di fuga, amicizia e sogni da rincorrere.

Un cast giovane e volti noti

Protagonisti de L’arca sono Francesco Venerando (al suo esordio), Malich Cissé (Siccità, La vita davanti a sé) e Sabrina Martina (Odio l’estate, La ragazza nella nebbia), con la straordinaria partecipazione di Pietro De Silva (La vita è bella). Nel cast anche Maurizio Di Carmine, Azzurra Martino, Claudio Spadaro e Tommaso D’Ettore.

La trama: un sogno di libertà

Martin (Venerando) e Ryan (Cissé) hanno vent’anni e vite diverse ma ugualmente insoddisfatte: Martin sogna di fuggire dalle regole di una società che non sente sua, Ryan, arrivato clandestinamente dall’Africa, vuole tornare a casa dopo aver scontrato il sogno europeo con la realtà. Insieme a Beatrice (Martina), i due decidono di risistemare una vecchia barca a vela per attraversare il mare. Ma l’avventura si trasforma presto in un viaggio che cambierà per sempre il senso delle loro vite.