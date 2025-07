Il 25 luglio al Giffoni Film Festival arriva “Dodo e la principessa”, la nuova commedia slapstick diretta da Andrea D’Emilio, con l’esordiente Alessandro Lazzerini e la partecipazione speciale di Alvaro Vitali nella sua ultima prova cinematografica. Tra cameriere sognatori, principesse in vacanza e comicità british e popolare, il film promette risate e romanticismo, nell’attesa dell’uscita in sala in autunno e del sequel già in programma

Dodo è un cameriere spiantato di un hotel di lusso. Ma un giorno forse si può realizzare il suo sogno: conoscere la principessa di Valanga, che verrà a stare proprio nell’hotel per una vacanza. Insieme a Lello, suo più fedele amico, cercheranno di fare da Ciceroni alla principessa e alla sua amica la Marchesa du Sciaz. Ma tutto andrà a rotoli come sempre per Dodo, che ne combinerà di tutti i colori. Forse proprio con questa ingenuità, però, conquisterà il cuore della principessa.

“Un film dove si ride di cose ‘alte’ e di cose ‘basse’, una favola sognante e scombussolata al tempo stesso, un racconto disincantato e con la testa tra le nuvole in cui ci lasciamo trasportare in un viaggio fuori dalla realtà con il protagonista e i suoi fedeli amici” dichiara il regista D’Emilio a proposito di Dodo e la principessa, commedia slapstick romantica in cui, attraverso le esilaranti situazioni vissute da Dodo e Lello, si cerca di far ridere e di raccontare, al contempo, una storia di emozioni concretizzando un mix di sogni, sentimenti e varie tipologie di comicità: da quella maggiormente "british" dei protagonisti, a quella più verace e popolare di Spinoza e dell'Agente Segreto, rispettivamente interpretati da Enzo Salvi e Alvaro Vitali.

E, proprio a proposito di quest’ultimo, Alessandro Lazzerini rivela: “È stato un grande onore lavorare con Alvaro Vitali, un simbolo della commedia italiana che mi ha ispirato nell'interpretazione di Dodo data la conoscenza del suo più iconico personaggio: Pierino, che a tratti ricorda il mio, sempre in grado di strappare una risata sia in scena che durante una pausa pranzo. Alvaro sarò sempre grato a te per i tuoi preziosi consigli”.

Prodotto da Alberto De Venezia e Sandro Lazzerini per Ipnotica Film , e Lazzerini Production, Dodo e la principessa si appresta dunque a divertire e far sognare il frizzante pubblico del Giffoni Film Festival il prossimo 25 Luglio... nell’attesa dell’uscita in sala in autunno e del successivo approdo sulle migliori piattaforme.

Con un già annunciato sequel previsto per il 2026!