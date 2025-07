Unicorni, tutto sul film d'apertura del Giffoni Film Festival 2025

Presentato in anteprima nazionale il 17 luglio 2025 al Giffoni Film Festival, il film Unicorni apre la 55ª edizione della rassegna con un messaggio potente e attuale. Il giorno successivo, il film sarà distribuito nelle sale italiane da Vision Distribution.

Con Unicorni, Michela Andreozzi firma un’opera capace di parlare a tutti: genitori, figli, educatori e chiunque si interroghi sul senso dell’amore incondizionato. Un film che non offre soluzioni facili, ma invita a guardarsi dentro, a rimettere in discussione le proprie certezze e a scegliere il coraggio dell’accoglienza. Unicorni non è soltanto un racconto familiare: è un manifesto delicato e incisivo per una società più consapevole.

Potete guardare il trailer ufficiale della pellicola Unicorni nel video che trovate in testa a questo articolo.