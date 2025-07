Il Gladiatore II, da stasera su Sky e NOW il kolossal di Ridley Scott

Paul Mescal interpreta Lucius in una Roma segnata da tirannia e vendetta. Appuntamento lunedì 14 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, e disponibile in streaming su NOW e on demand, anche in 4K

Arriva su Sky Cinema l’epico e potente Il Gladiatore II, (LA RECENSIONE) diretto dal leggendario Ridley Scott, già autore del primo, celebre capitolo vincitore di 5 Oscar®. Il film andrà in onda lunedì 14 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, sarà disponibile in streaming su NOW e on demand, anche in 4K.

Un nuovo eroe nell’antica Roma Il Gladiatore II segna il ritorno nell’antica Roma con un nuovo protagonista: Paul Mescal interpreta Lucius, il giovane cresciuto all’ombra del sacrificio del generale Massimo Decimo Meridio. Accanto a lui, un cast straordinario che include Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, Connie Nielsen e il premio Oscar® Denzel Washington.

Una Roma in preda alla tirannia Ambientato circa vent’anni dopo la morte di Massimo Decimo Meridio, il valoroso gladiatore interpretato da Russell Crowe nel primo film, Il Gladiatore II racconta una Roma dominata dalla tirannia dei fratelli imperatori Geta e Caracalla, in un clima di corruzione e intrighi di potere. Anni dopo la morte di Massimo, l’Impero Romano è guidato da nuovi tiranni. Il giovane Lucio, costretto a combattere nell’arena del Colosseo dopo che la sua casa è stata devastata, dovrà trovare in sé stesso la forza di rialzarsi. Per vendicare il passato e riscrivere il destino di Roma, Lucius dovrà affrontare tradimenti, giochi di potere e battaglie che cambieranno per sempre il volto dell’Impero. Approfondimento Il Gladiatore 3, le riprese dovrebbero iniziare nel 2026

Sky Cinema Collection - Epic Da sabato 12 a venerdì 18 luglio, Sky Cinema Collection propone un viaggio epico attraverso le epoche, tra regni perduti ed eroi leggendari, con oltre 15 film. Tra i titoli in programmazione: Il Gladiatore di Ridley Scott, 300 e 300 – L’alba di un impero, Immortals, La furia dei titani, Itaca. Il ritorno, Pompei, I dieci comandamenti, Il colosso di Rodi, King Arthur: Il potere della spada, Robin Hood, Braveheart e Last Knights.