I cento passi stasera in tv, il film sulla storia di Peppino Impastato

I cento passi ha raccolto numerosi premi, sia in Italia che all’estero. Alla Mostra del cinema di Venezia 2000 ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura (Claudio Fava, Marco Tullio Giordana, Monica Zapelli) e ottenuto la candidatura al Leone d'oro.

Ai David di Donatello 2001 ha ricevuto il premio per la miglior sceneggiatura, il miglior attore protagonista (Luigi Lo Cascio), il miglior attore non protagonista (Tony Sperandeo), i migliori costumi (Elisabetta Montaldo) e il David scuola a Marco Tullio Giordana. Tra le nomination, anche quelle per miglior film, miglior regista, miglior produttore, miglior fotografia, miglior fonico di presa diretta e miglior montaggio.

Al Ciak d’oro 2001 sono stati premiati Luigi Maria Burruano e Tony Sperandeo come migliori attori non protagonisti, ed Elisabetta Montaldo per i costumi. Al Globo d’oro 2001, Luigi Lo Cascio ha vinto come miglior attore rivelazione, mentre il film ha ottenuto il Gran Premio della stampa estera e numerose candidature.

Nel contesto del premio Il Cinema Contro Le Mafie 2001, Marco Tullio Giordana ha ricevuto il Premio Giuseppe Valarioti. Al Nastro d’argento, riconoscimento alla sceneggiatura e varie candidature, tra cui miglior attore e attrice non protagonista, miglior regia e montaggio.

Sul piano internazionale, I cento passi è stato candidato come miglior film straniero ai Golden Globe del 2001 e all’Online Film & Television Association. Ha inoltre ottenuto l’Iris d’oro al Brussels European Film Festival, il premio del pubblico al Bastia Italian Film Festival e al Festival Internazionale del Film di San Paolo, e il riconoscimento di miglior film all’Italian Film Festival USA 2006.



Con I cento passi, Marco Tullio Giordana non solo racconta una storia vera e drammatica, ma costruisce un affresco storico e politico che restituisce centralità a un protagonista scomodo e dimenticato. Un’opera che continua a educare, a emozionare e a interrogare le coscienze.