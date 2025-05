Vespertilio Awards 2025, tutti i vincitori della quarta edizione

Gli altri riconoscimenti

Da segnalare anche i successi di Squali , che ha portato a casa ben tre riconoscimenti (sceneggiatura adattata, soggetto e casting), "The Well", vincitore nelle categorie tecniche (scenografia, trucco, effetti prostetici), e "H010N", apprezzato per gli effetti speciali e il miglior manifesto.

Il palmarès è un segnale forte: il cinema italiano di genere è vivo, originale e capace di affrontare anche tematiche profonde, come testimoniano i premi a Amen e l’interesse crescente per le produzioni indipendenti. E proprio a un titolo indipendente come Al progredire della notte è andato il premio come Miglior Film Indipendente.

I Vespertilio, sempre più punto di riferimento per il cinema di genere e fantastico italiano, si confermano anche quest’anno un luogo dove il coraggio creativo trova il suo meritato riconoscimento.