Al cinema dal 15 maggio, racconta la storia di un padre e della figlia che non ha mai conosciuto. Interpretati da Luca Marinelli e Juli Grabenhenrich, alla sua prima esperienza da attrice. Sullo sfondo la riviera romagnola, a rilento. Al centro, in una posizione privilegiata per osservare cosa unisca i due esseri umani, noi spettatori