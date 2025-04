Dopo gli action movie Iron fighter e The martial avenger, il “Van Damme italiano” omaggia E.B. Clucher (Enzo Barboni) e i suoi due film con protagonista Trinità/Terence Hill dirigendo e interpretando un lungometraggio il cui obiettivo è riportare al cinema l’atmosfera inconfondibile degli spaghetti western, in modo da unire la tipica tradizione italiana ad una narrazione moderna e coinvolgente.. L'opera è disponibile in streaming sui canali dedicati al cinema adrenalinico disponibili su Prime Video Channels