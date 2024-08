Si gira Django Undisputed, il ritorno del western all’italiana

Django Undisputed racconta la storia di Django, uomo determinato a riportare l'ordine in un villaggio del selvaggio West oppresso dalla violenza e dal crimine. Insieme al fratello, Django si trova ad affrontare le Thomas in un duello all'ultimo sangue per salvare la loro comunità e proteggere dalla tirannia dei fuorilegge la madre Serena, proprietaria di una casa di tolleranza.

Le parole di Claudio Del Falco

“Dedicherò questo film al regista E.B. Clucher (Enzo Barboni) come tributo ai suoi Lo chiamavano Trinità e Continuavano a chiamarlo Trinità, veri e propri capolavori del cinema western che hanno ispirato tutta la mia giovinezza” dichiara Del Falco a proposito di Django Undisputed, il cui obiettivo è riportare al cinema l’atmosfera inconfondibile degli spaghetti western unendo la tipica tradizione italiana ad una narrazione moderna e coinvolgente.

La fotografia del film è a cura di Matteo De Angelis, Fabio Loutfy si occupa del montaggio e Francesco Bureca dei costumi.

Django Undisputed è prodotto da One Seven Movies - Saturnia Pictures in collaborazione con Roswellfilm e sarà distribuito in tutto il mondo da Minerva Pictures international, nel cui catalogo sono già presenti anche Iron fighter e The martial avenger.