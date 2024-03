È pronto per la distribuzione I'action movie che segna l’esordio dietro alla macchina da presa per l’attore e campione di arti marziali Claudio Del Falco

È pronto per la distribuzione Iron fighter , fight / action movie che segna l’esordio dietro alla macchina da presa per l’attore e campione di arti marziali Claudio Del Falco , reduce dal semi-autobiografico Karate man – disponibile su Amazon Prime Video – e dal ruolo di spietato killer ricoperto in Assassin club , dove è stato affiancato da Henry Golding, Sam Neill, Daniela Melchior e Noomi Rapace.

Campione di Karate e K1, Claudio Del Falco è pronto per il suo ultimo incontro: un evento memorabile, seguito in diretta mondiale, con un montepremi in palio di dieci milioni di euro. L’enorme cifra fa gola ad Apha, boss di un’organizzazione criminale che, mentre Claudio è impegnato a combattere, irrompe nella sua villa con i propri crudeli e feroci uomini per prenderne in ostaggio la seconda moglie, Camila, ignorando che nell’abitazione vi sia anche la figlia quattordicenne Sara. Quando Claudio apprende che Alpha è responsabile della morte della prima moglie, mette al sicuro Sara e decide di affrontare da solo l’intera organizzazione per vendicarsi.

Iron fighter è dunque un lungometraggio d’azione che s’ispira al dittico Kill Bill di Quentin Tarantino, poggiando su un eroico vendicatore e strizzando l’occhio ai b-movie americani, pur mantenendo il proprio sapore italiano nelle battute e nei comportamenti dei personaggi principali.

Girato in digitale con Red Gemini 4 K privilegiando uno stile fotografico acceso in ogni sua inquadratura e colori eccessivi, Iron fighter è prodotto da Mario Pezzi e Claudio Bucci per Blue Film, in collaborazione con Iperuranio Film, One Seven Movies, Saturnia Pictures e Roswellfilm.

La produzione esecutiva è stata gestita da Giuseppe M. Andreani, Matteo De Angelis ha curato la fotografia, Salvatore Fucilla le scenografie, Roberta Zuccalà i costumi e Adriano Carboni il trucco e gli effetti speciali.

È invece Demo Morselli a firmare la colonna sonora di Iron fighter, tramite cui Claudio Del Falco prosegue il su impegno nel conciliare la sua quotidiana attività sportiva con il desiderio di rendere giustizia alle arti marziali nell’ambito del cinema italiano, che sembra da ormai troppo tempo aver dimenticato il genere.

L’anteprima nazionale è prevista per il 16 Aprile 2024 presso la multisala Adriano di Roma.