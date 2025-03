La memoria dell’assassino è in prima tv su Sky. Lunedì 10 marzo

Sky Cinema presenta in prima visione TV, il thriller ad alta tensione, diretto e interpretato da Michael Keaton, in onda lunedì 10 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Il lato umano di un sicario professionista

La memoria dell’assassino esplora il lato umano di un sicario professionista alle prese con una malattia devastante e con un passato da cui cercare di fuggire. Michael Keaton, alla sua seconda regia dopo “The Merry Gentleman”, interpreta John Knox, un sicario che, a causa di una demenza degenerativa, è costretto a mettere da parte il suo lavoro. Con la progressione della malattia, Knox si ritrova a riflettere su una vita di scelte discutibili e a cercare un modo per sopravvivere. Ma quando suo figlio Miles (James Marsden), gravemente ferito e in cerca di aiuto, bussa alla sua porta, la situazione si complica ulteriormente. Miles, con un passato turbolento e un crimine da nascondere, si trova ora in pericolo di vita, braccato da feroci assassini. L'unico che può aiutarlo è il padre, con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale. Per affrontare questa nuova minaccia, Knox si rivolge al suo amico di lunga data Xavier (Al Pacino). Insieme, i due dovranno trovare un modo per salvare Miles prima che la polizia e i killer lo raggiungano.