La città proibita, Gabriele Mainetti porta il kung fu a Roma

Il cast della pellicola La città proibita è ricco di nomi altisonanti del cinema italiano.

C’è Sabrina Ferilli, che recita nella parte di Lorena, una madre combattiva.

Il regista non aveva ancora scritto tutta la sceneggiatura quando ha contattato Sabrina Ferilli, ma sapeva di volerla nel film. Del resto, parliamo di un’attrice che è famosa per essere una donna diretta, passionale e autentica, proprio come il personaggio di Lorena del film di Gabriele Minetti.