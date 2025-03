Oscar, quando a vincere è un outsider

Alla cerimona che si terrà la sera del 2 marzo a Los Angeles, "Anora" appare come il favorito numero 1. Un film piccolo che potrebbe battere rivali ben più potenti. E non sarebbe la prima volta. Dal clamoroso caso "Moonlight", che 'soffiò' la statuetta a" La La Land", al più recente Everything Everywhere All At Once. Ecco come Hollywood sta allargando il suo sguardo