Nickel Boys, esce in streaming il film candidato agli Oscar

Introduzione

Esce in streaming oggi, giovedì 27 febbraio 2025, su Prime Video il film intitolato Nickel Boys, in Italia tradotto con il titolo di I ragazzi della Nickel. Si tratta dell’acclamato film di RaMell Ross, candidato agli Oscar con due nomination (nelle categorie Miglior Film e Migliore sceneggiatura non originale).

Trasforma il romanzo di Colson Whitehead, The Nickel Boys (in italiano, I ragazzi della Nickel, pubblicato da Mondadori), in una narrazione visiva intensa, mostrando gli orrori di un riformatorio abusivo attraverso gli occhi delle sue giovani vittime.

Si propone come un ritratto potente del passato razzista degli Stati Uniti raccontato con una prospettiva unica in prima persona.

Tra le opere cinematografiche più innovative degli ultimi anni, Nickel Boys si distingue per il suo approccio rivoluzionario. Il regista RaMell Ross porta sul grande schermo non un romanzo qualunque ma niente po’ po’ di meno che il vincitore del premio Pulitzer, lo straordinario capolavoro di Colson Whitehead, ricreando un mondo dominato dall'ingiustizia e dal razzismo istituzionalizzato dell'America dell'era delle Leggi Jim Crow. Ciò che rende unico questo adattamento è la scelta narrativa e visiva di raccontare la storia dal punto di vista delle sue giovani vittime, offrendo uno sguardo intimo e profondamente umano sul sistema oppressivo che le intrappola.

Amazon MGM Studios ha presentato il film nelle sale statunitensi in distribuzione limitata a partire dal 25 ottobre 2024, prima di rendere Nickel Boys disponibile su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). A partire da oggi, 27 febbraio, Nickel Boys è quindi visibile sulla piattaforma di streaming.

Scopriamo tutto quello che bisogna sapere sul film I ragazzi della Nickel.