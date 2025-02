Heretic, da oggi in sala il film con un inedito Hugh Grant psicopatico

La scelta di Hugh Grant per il ruolo di Mr. Reed nel film Heretic ha sorpreso molti, abituati a vederlo in ruoli più leggeri e romantici. Lo stesso attore ha spiegato cosa lo abbia spinto ad accettare questa sfida: "Ho trovato Heretic audace, non solo perché mette in discussione molte cose che molte persone considerano sacre, ma anche perché è ambientato interamente in una casa e si svolge in una lunga notte, con una forte presenza di dialoghi. È un film decisamente fuori dagli schemi per il genere horror".

Questa dichiarazione lascia intuire che Heretic non è un horror convenzionale, ma piuttosto un’opera capace di giocare sulle paure più profonde dello spettatore, intrecciando tensione psicologica e riflessioni sulla fede.