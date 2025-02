Mrs. Doubtfire, 10 curiosità sul film con Robin Williams

Va in onda su Italia 1, mercoledì 26 febbraio, Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, film col compianto Robin Williams.

Diretta da Chris Columbus, e liberamente ispirata al romanzo Un padre a ore di Anne Fine, la pellicola uscita nel 1993 vinse due Golden Globe (tra cui il premio alla miglior commedia o film musicale) e un Oscar per il trucco.

Ecco alcune curiosità.

1. Robin Williams ha improvvisato la maggior parte delle sue battute

Robin Williams era noto per le sue incredibili capacità di improvvisazione. E, in Mrs. Doubtfire, le ha usate ampiamente. Molte delle sue battute nel film sono state improvvisate, inclusa la famosa scena in cui dà fuoco al suo seno finto. Non fu certo un caso isolato, per Williams: in Aladdin lo fece così tanto che la candidatura all'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale venne rifiutata.

2. Il make-up richiedeva oltre quattro ore

I make-up artist impiegavano quattro ore per trasformare Robin Williams in Mrs. Doubtfire. Il processo coinvolgeva più strati di trucco e protesi, tra cui una maschera di lattice applicata sul viso. Gli effetti speciali utilizzati erano così all'avanguardia che il reparto trucco(composto Greg Cannom, Ve Neill e Yolanda Toussieng) ricevette un Oscar per i suoi sforzi.

3. In origine, c'era un romanzo

Non ci sarebbe stato un film, se Anne Fine non avesse mai scritto il suo libro. Il romanzo, intitolato Un padre a ore, racconta la storia di un padre divorziato che si traveste da tata per trascorrere del tempo con i suoi figli.

4. Stu era originariamente un cattivo arrogante

Sebbene la sceneggiatura originale raffigurasse Stu come un antagonista arrogante, il regista Chris Columbus pensò che sarebbe più appropriato vederlo come una figura paterna per i figli di Miranda (come cattivo, avrebbe mandato i bambini in collegio).

5. La serietà di Sally Field

Sally Field, due volte vincitrice dell'Oscar, era determinata a non uscire dal personaggio di Miranda Hillard, ex moglie di Daniel, e ha lavorato duro per restare seria mentre Robin Williams faceva ridere tutti gli altri. "Lo faceva impazzire non riuscire a farmi ridere", ha raccontato. Per poi spiegare che, l'unica risata, gliela strappò Pierce Brosnan.