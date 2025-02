I Goonies, il cast si riunisce per celebrare Ke Huy Quan

L'attore statunitense di origini vietnamite ha lasciato le iconiche impronte di mani e piedi nel cemento hollywoodiano. L'evento è andato in scena lunedì 3 febbraio 2025 davanti al Chinese Theater di Hollywood Boulevard, alla presenza della sua famiglia e dei colleghi del film cult del 1985 diretto da Richard Donner. Tra gli attori, non sono mancati all'appello Josh Brolin, Corey Feldman, Jeff Cohen e Kerri Green, accompagnati dallo sceneggiatore Chris Columbus



Nei giorni scorsi c’è stata un’emozionante reunion del cast del film cult I Goonies. L’occasione è stata la cerimonia con cui l’attore Ke Huy Quan ha impresso le proprie impronte di mani e piedi sul cemento.

La star statunitense di origini vietnamite ha lasciato le iconiche impronte impresse a Hollywood lunedì 3 febbraio 2025, davanti al Chinese Theater di Hollywood Boulevard, alla presenza della sua famiglia e dei colleghi de I Goonies. Tra questi, Josh Brolin, Corey Feldman, Jeff Cohen, Kerri Green e lo sceneggiatore Chris Columbus. Nato a Saigon, Ke Huy Quan si è trasferito da bambino negli Stati Uniti con la famiglia. Di origine vietnamita, i suoi genitori chiesero asilo politico in Usa. È stato il primo attore bambino asiatico a ottenere successo nel cinema americano. Questo riconoscimento celebra la lunga carriera di Ke Huy Quan nel cinema: ha iniziato con Indiana Jones e il Tempio Maledetto e I Goonies negli anni '80. Ma la sua non è certo la parabola ascendente della tipica meteora: nel 2023, infatti, ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per Everything Everywhere All at Once. Potete guardare le foto e i video che immortalano il momento in cui Ke Huy Quan ha impresso nel cemento le sue impronte degli arti, accanto ai suoi (e anche nostri) cari Goonies, nei contenuti che trovate in fondo a questo articolo, da lui condivisi sul suo profilo ufficiale di Instagram.

I Goonies di nuovo insieme: Ke Huy Quan sogna un sequel A distanza di quasi quarant’anni dall’uscita del film cult The Goonies, in italiano I Goonies, il desiderio di rivedere i ragazzi di Goon Dock in una nuova avventura non si è mai spento. Ke Huy Quan, che interpretava il geniale Data, ha confessato che da anni gli viene chiesto se ci sarà mai un sequel. Corey Feldman, storico volto di Mouth che era presente alla cerimonia delle impronte sul cemento a Hollywood del collega e amico, ha ribadito che l’idea di un secondo capitolo è stata già considerata in passato e che, oggi più che mai, il cast sarebbe pronto a tornare. Quella dell’inizio di questa settimana è stata un’emozionante reunion dopo decenni. Ke Huy Quan crede che siano passati almeno vent’anni dall’ultima volta in cui si è ritrovato nella stessa stanza con la maggior parte dei suoi ex compagni di set. Corey Feldman, invece, è convinto che sia trascorso molto più tempo, addirittura dagli anni ’80, quando il cast si riunì per la première del film a Los Angeles nel 1985.

Quindi lunedì 3 febbraio, quando Quan ha avuto la possibilità di rivedere alcuni dei suoi amici di un tempo in occasione della cerimonia delle impronte al TCL Chinese Theatre di Hollywood, è stata davvero una festa, e un momento magico sia per loro sia per tutti i fan di quello che molti considerano come il più grande capolavoro del cinema per ragazzi. Josh Brolin (che nel film interpreta Brand), Kerri Green (Andy), Jeff Cohen (Chunk), Corey Feldman e lo sceneggiatore del film, Chris Columbus non sono mancati all’appello: sono tutti venuti a onorare e a dare supporto e affetto al loro amico di vecchia Data. Approfondimento I Goonies, un fan ha acquistato la casa del film

Quan: “Una reunion incredibile con I Goonies” "Questa mattina ho vissuto una reunion incredibile con il cast di The Goonies," ha raccontato Quan qualche ora dopo, durante la première del suo nuovo film d’azione Love Hurts. Non è la prima volta che il cast si riunisce, seppur virtualmente: durante la pandemia di Covid, gli attori avevano partecipato a una speciale reunion su Zoom per raccogliere fondi per beneficenza. Il sogno di un sequel mai realizzato Ke Huy Quan ha spiegato che una delle domande più frequenti che gli vengono rivolte dai fan riguarda la possibilità di un I Goonies 2. "È una delle cose che mi chiedono più spesso nella vita," ha detto con entusiasmo. "E sì, mi piacerebbe tantissimo che accadesse!" Corey Feldman ha rivelato che lui e Sean Astin (che nella pellicola interpreta Mikey) avevano già provato a sviluppare un sequel circa dieci anni fa. I due attori avevano lavorato a un'idea per un nuovo film e l’avevano proposta direttamente a Richard Donner, il regista del film (che purtroppo è scomparso il 5 luglio 2021, ndr), oltre che ai produttori di Amblin Entertainment e allo stesso Chris Columbus. "Abbiamo lavorato sodo su questa storia, ed era davvero fantastica," ha dichiarato Feldman.

Sebbene Donner fosse entusiasta del progetto, alla fine decise di non portarlo avanti perché lo riteneva troppo costoso. "Un sequel di The Goonies dev’essere qualcosa di grandioso, no?”, ha ricordato Feldman. "Lui, invece, voleva un film più intimo, più incentrato sui personaggi e su dove si trovano oggi. Gli abbiamo detto: 'Ok, va bene. Sei tu il capo’." Approfondimento Indiana Jones, Spielberg manda ancora regali a Natale a Quan

Il cast è ancora pronto: “Riuniamoci!” Nonostante il progetto sia rimasto nel cassetto, Feldman non ha perso la speranza. "Tutto quello che posso dire è: riuniamoci tutti!" ha dichiarato. "Siamo ancora in forma, Sean sta bene, Josh sta bene, tutti stiamo bene e siamo vivi. I Goonies non dicono mai morte... quindi c’è ancora speranza!”. Nel frattempo, Ke Huy Quan si è già concesso una piccola reunion con uno dei suoi ex compagni di set. Nel suo nuovo film Love Hurts, infatti, compare anche Sean Astin, rendendo il progetto una sorta di omaggio al legame tra i due attori e all’intramontabile spirito di The Goonies. Chissà se, prima o poi, Hollywood deciderà di riportare sul grande schermo l’indimenticabile banda di ragazzi alla ricerca del tesoro di Willy L’Orbo e di altri tesori nascosti. Per ora, i fan possono solo incrociare le dita e sperare di sentire ancora Data pronunciare “tracobbetti”.



Di seguito trovate le foto e i video che immortalano il momento in cui Ke Huy Quan imprime nel cemento le sue impronte degli arti, attorniato dagli amici di una vita, quelli con cui è diventato l'iconico Data. Da brividi e da lacrime, almeno per chiunque sia nato e vissuto intensamente nei ruggenti anni Ottanta...