Karla Sofia Gascón, Netflix annulla gli impegni dell'attrice

Continua il periodo nero di Karla Sofia Gascón. Nemmeno le recenti scuse e le lacrime in diretta alla Cnn in spagnolo sono riuscite a far dimenticare quei tweet risalenti a quattro, cinque anni fa in cui l’attrice, prima donna trasgender candidata agli Oscar come protagonista (TUTTE LE NOMINATION) per Emilia Pérez, polemizzava sull’inclusività e la diversità agli Academy Award e esprimeva opinioni negative sui musulmani e su George Floyd.