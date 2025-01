Va in onda in prima tv su Rai 3, martedì 21 gennaio, l'ultimo capitolo della trilogia iniziata nel 2017 con First Reformed e proseguita nel 2021 con Il Collezionista di Carte

Protagonista de Il maestro giardiniere è Joel Edgerton nei panni di Narvel Roth , orticoltore dedito alla cura dei giardini nella tenuta di Gracewood Gardens, in Louisiana. Narvel, però, non si limita a curare i giardini della villa. Soddisfa anche i bisogni della sua proprietaria, Norma Havervill , che ha il volto di Sigourney Weaver ed è una vedova ricca e potente. Ogni equilibrio crolla quando la donna gli chiede di istruire Maya , la sua ribelle nipote afroamericana , prendendola come apprendista. Orfana e dipendente dalla droga, Maya travolge e sconvolge la vita di Narvel, protando alla luce il suo passato da neonazista . Narvel, infatti, è un suprematista bianco pentito, che vive sotto protezione per aver denunciato la vecchia banda. Ben presto i due si innamorano e decidono di fuggire insieme, salvo dover tornare quando lo spacciatore di Maya distrugge la tenuta.

Il cast

Il ruolo principale, ne Il maestro giardiniere, lo ha Joel Edgerton. Visto in film come Star Wars, Il grande Gatsby ed Exodus - Dei e re, nel 2015 ha debuttato alla regia col thriller Regali da uno sconosciuto - The Gift. Norma Havervill ha invece il volto di Sigourney Weaver, Leone d'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024 e prima attrice nella storia degli Oscar a ricevere una candidatura per un film di fantascienza (Alien - La clonazione). Sette volte candidata al Golden Globe, unica attrice a vincere due volte il premio nello stesso anno, ha vinto un BAFTA per Tempesta di ghiaccio e un Grammy al Miglior album parlato per Earth. Maya è interpretata infine da Quintessa Swindell, nel cast principale della quarta stagione di In Treatment.

.