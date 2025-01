G20, il thriller con Viola Davis uscirà su Prime Video ad aprile

Uscirà ad aprile, in streaming su Prime Video, G20, la nuova pellicola che vede protagonista Viola Davis . La star statunitense ha condiviso sul suo profilo il post con l'annuncio della data in cui la pellicola debutterà sul piccolo schermo. G20 sarà disponibile a partire dal 10 aprile su Prime Video in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile. Il titolo sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick. Il film, un thriller d'azione , prevede il coinvolgimento di un cast internazionale ricco di volti noti del cinema e della tv. Tra questi, c'è anche la nostra Sabrina Impacciatore .

Viola Davis è il presidente degli Stati Uniti

L'icona dello schermo Viola Davis è attesa a una nuova prova cinematografica in cui si è messa alla prova in un ruolo per lei inedito.

Per la prima volta, i suoi fan la vedranno alle prese con un personaggio che dovrà lottare anche fisicamente contro i propri avversari, per salvare se stessa, le persone che le stanno intorno e il Paese intero.

In G20 l'attrice della Carolina del Sud è Danielle Sutton, obiettivo numero uno degli attentatori del vertice G20 che si svolge in Sud Africa, a Città del Capo. Sutton, la presidente degli Stati Uniti, si troverà coinvolta in prima linea nell'attentato al vertice, faccia a faccia contro i terroristi.

Un ruolo tosto per l'attrice che quest'anno compirà sessant'anni, protagonista di una storia che mira a catturare l'attenzione degli spettatori dalla prima all'ultima scena.

La pellicola, descritta dai produttori come "un film ad alta tensione con molto cuore", porta la firma di Patricia Riggen, autrice messicana che ha diretto la prima stagione di Jack Ryan.

Riggen, che è appassionata di film d'azione, ha costruito una pellicola che segue le regole classiche del genere ma che affronta anche tematiche contemporanee come l'impatto della tecnologia nel mondo moderno.