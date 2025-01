Ogni cane in cui si reincarna, accompagna CJ in una fase della vita . Su tutte Molly, una femmina di beagle che la aiuta a superare un'adolescenza complicata e l'abbandono della madre. Oppure Max, terrier che la aiuta a volersi bene, a coltivare il suo talento per la musica, e a riunirsi con Trent, amore mai dimenticato. Quando CJ scopre le diverse reincarnazioni di Bailey, tutto nella sua vita sembra avere senso. E, finalmente, scopre cosa sono l'amore e la felicità.

Nel film precedente, dal titolo Qua la zampa , Bailey si riunisce col suo proprietario, Ethan, dopo essersi reincarnato in un nuovo cane. In Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre, Bailey vive con Ethan, sua moglie Hannah, Gloria (vedevo del figlio, Henry) e la figlioletta di due anni CJ nella loro fattoria in Michigan. Il cane, tuttavia, ha un tumore allo stomaco. Così Ethan, prima che venga soppresso, gli chiede di prendersi cura di CJ nelle sue varie reincarnazioni .

Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre va in onda su Rai 1 giovedì 2 gennaio. Sequel di Qua la zampa, esplora l'amore sconfinato tra un cane e la sua famiglia umana.

Il cast

La voce originale di Bailey è quella di Josh Gad, co-protagonista di The Rocker - Il batterista nudo, e visto in produzioni quali 21 e Amore & altri rimedi. Candidato al Tony Award per The Book of Mormon, è la voce di Olaf in Frozen - Il regno di ghiaccio.

Dennis Quaid, che secondo il Guardian è tra i migliori attori che non hanno mai ricevuto una candidatura all'Oscar, protagonista di film quali Lo squalo 3 e Great Balls of Fire, veste i panni di Ethan Montgomery.

Mary Margaret Helgenberger, nota per il ruolo di Catherine Willows in CSI - Scena del crimine, è Hannah Montgomery. CJ ha il volto di Kathryn Prescott (Emily Fitch in Skins e Carter Wilson in Finding Carter), mentre Gloria Mitchell è interpretata da Betty Gilpin.