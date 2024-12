Godzilla e Kong - Il nuovo Impero, il film è in prima tv su Sky Cinema

Il quinto capitolo della saga del Monsterverse sarà in onda lunedì 30 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K

Sky Cinema presenta in prima TV “Godzilla e Kong - Il nuovo Impero”, film diretto da Adam Wingard che aveva già curato la regia di “Godzilla vs Kong”, in onda lunedì 30 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.