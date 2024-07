Godzilla x Kong 3, svelata la data di uscita

Cinema

Godzilla e Kong - Il nuovo impero (Godzilla x Kong - The New Empire) è un film del 2024 diretto da Adam Wingard. La pellicola, sequel del film Godzilla vs. Kong (2021), è il quinto capitolo del MonsterVerse, nonché trentottesimo film su Godzilla e tredicesimo su King Kong. È interpretato da Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns, Fala Chen e Rachel House, con Hall, Henry e Hottle che riprendono i loro ruoli dal film precedente. Il film arriva nelle sale cinematografiche dal 28 marzo