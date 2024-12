Herbie - Il Super Maggiolino, il cast del film stasera in tv

1/7 ©Webphoto

Lindsay Lohan è la protagonista di Herbie - Il super Maggiolino, commedia fantastica in onda su Rai 2 giovedì 19 dicembre. Nel film interpreta Margaret "Maggie" C Peyton, giovane laureata che diventa la nuova proprietaria di Herbie. Sulle scene fin da quando aveva tre anni, Lohan è tornata protagonista nel 2024 con due film su Netflix: Irish Wish - Solo un desiderio e Our Little Secret

