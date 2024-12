Me contro Te presenta: Cattivissimi a Natale è parte di un progetto più ampio: un universo condiviso che comprende tutti i film dei Me Contro Te.

E anche stavolta, a fare da modello non è il cinema italiano ma semmai quello statunitense. Si tratta infatti di un approccio raro nel cinema italiano, di una tendenza che riecheggia il trend narrativo di saghe come quella di Star Wars, dove accanto alla trama principale si sviluppano infinite storie parallele (che spesso diventano poi così forti da trasformarsi in ottimi spin-off, in un immenso "albero genealogico" di storie e personaggi che sono rami derivati dal medesimo tronco, e dalle stesse radici).

Anche questa innovazione della serialità al cinema è qualcosa che arriva dritto dritto dagli Stati Uniti: come accade con i film di Marvel e di Star Wars, anche i Me Contro Te stanno pian piano costruendo una vera e propria saga, una galassia ampia e articolata che collega i loro vari progetti. Dal cinema americano e dalla sua tendenza a creare un "universe", Luì e Sofì hanno imparato una lezione importantissima: creando un mega puzzle, si finisce con il fidelizzare ulteriormente il pubblico.

Cattivissimi a Natale si propone dunque come un tassello di un progetto più grande: l’universo dei Me Contro Te, che continua a crescere e a stupire i propri fan. Questa sembrerebbe essere la chiave del successo, almeno per quanto riguarda oggi.

Perché, per citare Lorenzo De' Medici, di doman non v'è certezza, specialmente per quel che riguarda le tendenze al cinema...

Potete guardare il trailer ufficiale di Me contro Te presenta: Cattivissimi a Natale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.