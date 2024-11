Me contro Te, il trailer del film Cattivissimi a Natale

Il primo film natalizio di Luigi Calagna e Sofia Scalia arriva nelle sale cinematografiche il 12 dicembre. L'uscita sarà accompagnata da alcuni appuntamenti speciali, coi Me contro Te che incontreranno i piccoli fan in cinema selezionati

Luigi e Sofia, alias i Me contro Te, saranno presenti in cinema selezionati per salutare i bambini :

Distribuito da Warner Bros., Cattivissimi a Natale è diretto da Claudio Norza. Ed è nato da un'idea di Luì e Sofì, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia . Il trailer , diffuso nelle scorse ore, regala un'anticipazione di ciò che sarà. Mentre il poster mostra tutti i personaggi più amati dell'universo Me contro Te: Luì e Sofì, Perfidia, il Signor S. Accanto a loro, sulla slitta, Babbo Natale e una new entry: la figlia di Perfidia.

I Me contro Te sono tornati. E l'hanno fatto in grande stile. Per la prima volta, Luì e Sofì sono protagonisti di un film di Natale. Cattivissimi a Natale uscirà nelle sale cinematografiche il 12 dicembre , e regalerà ai piccoli fan il ritorno dei loro personaggi più amati.

I film precedenti

Cattivissimi a Natale è il sesto capitolo della saga. Lo scorso maggio è uscito al cinema Me contro Te - Il film: Operazione spie, prima ancora era stata la volta di Vacanze in Transilvania. I quattro film precedenti, usciti dal 2020 a inizio 2023, hanno incassato in totale circa 23 milioni di euro.

Il debutto cinematografico della coppia è avvenuto con Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S, uscito nel gennaio del 2020 e arrivato in vetta al botteghino con un incasso totale di oltre nove milioni di euro. Nell’agosto del 2021 è stata la volta di Me contro Te - Il film: Il mistero della scuola incantata, seguito nel gennaio del 2022 da Me contro Te - Il film: Persi nel tempo. A gennaio 2023 è arrivata la quarta pellicola, che ha fruttato al botteghino quasi 5 milioni di euro: Me contro Te - Il film: Missione giungla.

Me contro Te - Il film: Operazione spie ha incassato circa due milioni e mezzo di euro, mentre Vacanze in Transilvania ha sfiorato i cinque.