Il Corpo, cosa sapere sul film con Claudia Gerini al cinema

Cinema

Torino Film Festival, i look eleganti e i più originali sul red carpet

Alcune delle maggiori star nazionali e di Hollywood sono passate per Torino nei giorni scorsi per prendere parte all'edizione numero quarantadue della kermesse che sarà ricordata come una delle più glamour di sempre. Molti ancora i passaggi sul tappeto rosso fino al 30 novembre, giorno in cui chiuderà il sipario sull'evento. Ecco una carrellata di scatti dei protagonisti dallo stile più raffinato e personale A cura di Vittoria Romagnuolo

Gonna longuette a tubino, pullover con la scollatura a V ampia (un capo Falconeri), cappotto in lana a spina di pesce e ballerine. Angelina Jolie ha incantato il pubblico del Torino Film Festival con la sua raffinatezza e un look senza eccessi, perfetto per ricevere il premio Stella della Mole assegnatole dalla kermesse dove ha presentato il suo ultimo film da regista e interprete: Without Blood. La diva hollywoodiana, fondatrice nel 2023 di Atelier Jolie, è molto attenta al suo stile personale



In gran spolvero Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick, che hanno sfilato entrambi sul red carpet della giornata di apertura della kermesse. Per la coppia di star i colori da sera e per eccellenza: blu notte e nero. Parker ha illuminato il suo look con giacca, camicia leggera e pantaloni di velluto con accessori argento tutti strass che, assieme ai gioielli, scintillavano sotto i riflettori