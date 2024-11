Bloody Festival Roma 2024, tutti i vincitori

Con madrina la stessa Arcuri e direzione artistica del produttore cinematografico CEO di Green Film srl Salvatore Scarico, rispetto agli anni precedenti la manifestazione – prodotta da GSA srl di Sergio Romoli – ha introdotto nuovi riconoscimenti, tra cui il premio Daria Nicolodi per la miglior dark lady e il premio Klaus Kinski per il miglior villain, rispettivamente conferiti a Lorenzo Renzi per la sua “mostruosa“ performance nel feroce The well di Federico Zampaglione e a Luce Cardinale per Un posto sicuro di Luca Tartaglia.

E non si è trattato degli unici riconoscimenti conquistati dai due lungometraggi, in quanto, se The well è stato premiato come miglior horror, Un posto sicuro ha visto Tartaglia riconosciuto come miglior esordiente alla regia di genere.