Bloody Festival Roma 2024, il programma della sesta edizione

Suddivisi in tre diverse sezioni che prevedono Horror, Giallo e Thriller, i lungometraggi in concorso, proiettati in una fascia oraria compresa tra le ore 9.30 e le ore 15.00, saranno Metamorfosi dell‘essere di Mirko Zaru , Un posto sicuro di Luca Tartaglia , Giuseppe Taliercio – Il delitto perduto di Mario Chiavalin , Fin qui tutto bene di Cosimo Bosco e The well di Federico Zampaglione .

Anche per questo 2024, dunque, per tutti gli appassionati e non di horror e mistero si presenta in qualità di un appuntamento imperdibile il Bloody Festival Roma, il cui nuovo direttore artistico Salvatore Scarico, produttore cinematografico CEO di Green Film srl, dichiara: "Sono onorato di essere stato scelto come direttore artistico del Bloody Film Festival Roma. Per me il cinema è una fonte inesauribile di ispirazione e questa nomina è una grande sfida personale. Non vedo l'ora di contribuire alla scoperta di nuovi talenti e di collaborare con chi ha scritto la storia del genere horror e thriller italiano. Grazie per la fiducia, farò del mio meglio per essere all'altezza di questo prestigioso ruolo".