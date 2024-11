Il sequel Disney esordisce dominando il box office italiano con un incasso di 880 mila euro e oltre 129 mila spettatori. Come confronto, il primo capitolo aveva raccolto 220 mila euro nel giorno di apertura (22 dicembre 2016), con un totale finale di 14,3 milioni di euro. Questo sequel si distacca nettamente dagli altri titoli in classifica, battendo decisamente tutti gli altri titoli

Oceania 2 debutta in testa al box office italiano.



Il sequel del film d’animazione Disney esordisce dominando il box office italiano con un incasso di 880 mila euro e oltre 129 mila spettatori. Come confronto, il primo capitolo aveva raccolto 220 mila euro nel giorno di apertura (22 dicembre 2016), con un totale finale di 14,3 milioni di euro. Questo sequel si distacca nettamente dagli altri titoli in classifica, battendo decisamente tutti, come vedremo tra poco (trovate inoltre la lista della classifica al box office italiano nell’ultimo paragrafo di questo articolo).



Il ragazzo dai pantaloni rosa resiste con forza, aggiungendo altri 181 mila euro con cui si avvicina così ai 6 milioni totali, consolidandosi come il film italiano più redditizio del 2024 e della stagione. Al terzo posto, Il gladiatore 2 incassa 148 mila euro, raggiungendo 7,3 milioni complessivi.

Altri due titoli superano la soglia dei 100 mila euro: Napoli - New York con 115 mila euro, che porta il totale a 1,2 milioni, e Wicked – Parte 1, che aggiunge 114 mila euro, salendo a 1,8 milioni.

Fiore Mio raccoglie 88 mila euro (239 mila complessivi), mentre Giurato Numero 2 ottiene 57 mila euro, sfiorando i 2,4 milioni totali. Una terapia di gruppo incassa 34 mila euro, raggiungendo i 619 mila euro. In chiusura, Hayao Miyazaki e l’Airone porta a casa 16 mila euro (48 mila complessivi), e Berlinguer – La Grande Ambizione aggiunge 14 mila euro al suo incasso, arrivando a 3,4 milioni.

Intanto, Parthenope diventa il film più remunerativo di sempre per Paolo Sorrentino, superando di poco il record de La Grande Bellezza.

Oggi è il turno di nuovi arrivi: Hey Joe, Il Corpo, Piccole cose come queste, Freud - L'Ultima Analisi, The Strangers - Capitolo 1, Sulla terra leggeri, Revival, Sotto il cielo grigio, The Garbage Man, Figlie e E Adesso Musical. A dicembre, il 2, esordiscono La nostra Terra, Dadapolis, Solo Leveling – Reawakening e Mutiny in Heaven: The Birthday Party - Nick Cave. Il 5 dicembre sarà la volta di La stanza accanto, Francesco Guccini - Fra la Via Emilia e il West, Non dirmi che hai paura, Criature e Per il mio bene.