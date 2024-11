Prestigioso riconoscimento per il produttore al Festival internazionale del Cairo . Un vero e proprio successo, segno della sua bravura e professionalità, accompagnato dall’anteprima mondiale di The contract, il nuovo film di sua produzione nelle sale dal prossimo anno e che vede nel cast i divi Eric Roberts e Kevin Spacey

Prestigioso riconoscimento per Massimiliano Caroletti . Al Festival internazionale del Cairo il produttore ha ricevuto infatti il premio Golden Pyramid . Un vero e proprio successo, segno della sua bravura e professionalità, accompagnato dall’anteprima mondiale di The contract , il nuovo film di sua produzione nelle sale dal prossimo anno e che vede nel cast i divi Eric Roberts e Kevin Spacey .

All’esordio come sceneggiatrice del lungometraggio Eva Henger. Nel cast del film, oltre ai due attori già citati, vi sono Vincent Spano, Jane Alexander, Fabrizio Eleuteri, Livia Pillman, Mercedesz Henger, Eleonora Pieroni, Andrea Roncato, Nadia Rinaldi, Cristian Calabrese, Virna Marangoni, Gianni Franco e Vincenzo Della Corte. Inoltre, in The contract ha un ruolo Jennifer Caroletti, figlia di Massimiliano Caroletti e di Eva Henger.

Il Festival internazionale del Cairo si conclude oggi, Venerdì 22 Novembre. Tra i presenti, insieme a Henger e Caroletti, Mercedesz Henger, Jennifer Caroletti ed Eric Roberts.

Prossimamente, tra i progetti dell’attrice e modella ungherese due sceneggiature e un debutto alla regia. Caroletti ha invece voluto dedicare The contract a suo padre, scomparso di recente.