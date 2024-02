Tra film e cortometraggi, ecco i prossimi progetti del produttore italiano

Tre nuovi interessanti progetti attendono il produttore Massimiliano Caroletti, che con Eva Henger vedrà anche la loro vita sul grande schermo in attesa di altre sorprese. Il primo progetto vede come produttore Caroletti e si intitola Pin Hacked. Si tratta di un cortometraggio che ha uno spessore sociale, visto che riguarda un argomento in grado di generare diverse riflessioni. Realizzato dall’Istituto Padre Luigi Monaco di Capua, che ha tra i suoi obiettivi quello di aiutare ragazzi che provengono da famiglie problematiche, il film – che potrebbe approdare al Giffoni Film Festival - mette al centro della scena e denuncia le modalità con le quali diverse ragazze minorenni vengono costrette a scattarsi foto osé, poi girate in varie chat di WhatsApp e non solo.

Il secondo lavoro, intitolato The contract, ha come regista Massimo Paolucci ed è prodotto da Tm Entertainment e Sandro Lazzerini e nasce con ambizioni davvero grandi. Nato da un’idea di Caroletti stesso, è stato scritto da Eva Henger, ormai immersa da diversi mesi nel ruolo di sceneggiatrice. Un film che ha nel cast diversi attori internazionali: da Kevin Spacey, che Caroletti ha corteggiato per più di otto mesi fino a convincerlo a calarsi nei panni del Diavolo, a Eric Roberts e Vincent Spano. Una narrazione, quella di The contract, che rimanda alle atmosfere di due pellicole cult del cinema statunitense: Angel heart - Ascensore per l'inferno e L'avvocato del diavolo, nei quali quest’ultimo venne interpretato rispettivamente Robert De Niro e Al Pacino. Attualmente, sono in corso le riprese, il cui termine è previsto per il prossimo 2 Marzo 2024 a Roma.