L'era glaciale 6 uscirà nel 2026: il video dell'annuncio

Una delle saghe animate più amate di sempre tornerà presto sul grande schermo. Disney ha annunciato che il sesto capitolo delle avventure glaciali di Manny, Sid, Ellie, Diego e Buck arriverà nei cinema statunitensi nel 2026. La notizia è stata comunicata durante il D23 Brasile, l'evento speciale che Disney ha ospitato durante il weekend del 9 e 10 novembre 2024

L'era glaciale 6 uscirà nel 2026, è ufficiale: un video (che potete guardare in fondo a questo articolo) attesta questo importantissimo annuncio, dato nelle scorse ore da Disney per la gioia dei fan di una delle saghe animate più amate di sempre. La casa dei sogni cinematografici simboleggiata dal castello incantato ha annunciato che il sesto capitolo delle avventure glaciali di Manny, Sid, Ellie, Diego e Buck arriverà nei cinema statunitensi nel 2026. La notizia è stata comunicata durante il D23 Brasile, l'evento speciale che Disney ha ospitato durante il weekend del 9 e 10 novembre 2024. L'ultimo capitolo della serie principale, L'era glaciale - In rotta di collisione (titolo originale Ice Age: Collision Course, diretto da Mike Thurmeier e da Galen T. Chu e prodotto dalla 20th Century Animation, in co-produzione con i Blue Sky Studios), è uscito nel 2016 e ha incassato 408 milioni di dollari al botteghino mondiale, dimostrando che il pubblico continua ad amare questi personaggi anche dopo tanti anni.

Il primissimo film dell’epopea è stato L'era glaciale (Ice Age) del 2002, diretto da Chris Wedge.

Potete guardare il video dell’annuncio ufficiale nella clip che trovate in fondo a questo articolo.



Da Manny a Buck, torneranno tutti i protagonisti I personaggi principali Manny (nell’originale interpretato vocalmente da Ray Romano, nella versione italiana da Leo Gullotta), Sid (John Leguizamo nell’originale e Claudio Bisio nell’italiano), Ellie (Queen Latifah e Roberta Lanfranchi), Diego (Denis Leary e Pino Insegno) e Buck (Simon Pegg e Massimo Giuliani) sono tutti confermati per questa nuova avventura. Personaggi come Ellie e Buck sono stati introdotti nelle pellicole successive a quella del 2002, ossia L’era glaciale 2 – Il disgelo e L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri.

Non sono stati forniti dettagli sulla trama del prossimo capitolo della saga, ma, come fa giustamente notare Diego Peralta in un articolo pubblicato nelle scorse ore dal magazine americano Collider, “gli ultimi sequel hanno dimostrato che non ci sono limiti per questi personaggi”.

approfondimento L'era glaciale 6, in lavorazione un nuovo film

Non ci sono ancora registi annunciati Per adesso non ci sono registi associati a L’era glaciale 6. I registi precedenti della serie includono Chris Wedge, Carlos Saldanha e Michael Thurmeier: chissà se qualcuno di loro raccoglierà nuovamente il testimone? Il primo film di L’era glaciale seguiva Manny, Sid e Diego mentre cercavano di riportare un bambino umano smarrito alla sua famiglia. L'avventura richiedeva che gli animali collaborassero, anche se inizialmente non erano entusiasti dell’idea.

Un enorme successo Il film incassò 383 milioni di dollari a livello globale, garantendo così alla 20th Century Fox l’inizio di quella che sarebbe diventata una delle sue più grandi saghe animate.

Prima della pandemia, la 20th Century Fox è stata acquisita dalla Walt Disney Company, trasferendo tutte le proprietà intellettuali dello studio alla casa madre di Frozen ed Elemental, tra gli altri. Disney aveva già cercato di rilanciare la saga di L’era glaciale con L'era glaciale - Le avventure di Buck (The Ice Age Adventures of Buck Wild), uno spinoff diretto da John C. Donkin e uscito direttamente su Disney+ nel 2022. Quattro anni dopo il debutto di quel film sulla piattaforma streaming della compagnia, L’era glaciale 6 permetterà a Manny e ai suoi amici di tornare sul grande schermo con una nuova avventura per tutta la famiglia.

L’era glaciale 6 uscirà nei cinema nel 2026.

Di seguito potete guardare il video dell’annuncio ufficiale dell’arrivo nel 2026 di L’era glaciale 6.