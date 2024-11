Parthenope, Sorrentino si stranisce per una domanda e lascia la sala

“Ho fatto Parthenope solo per raccontare un’emozione. Questo è tutto”. Lunedì 4 novembre Paolo Sorrentino, ospite del cinema Rouge et Noir di Palermo, ha concluso in dieci minuti l’incontro con gli oltre trecento spettatori in sala per il dibattito e la presentazione del suo ultimo film. La serata promozionale, che si sarebbe dovuta svolgere tra autografi e selfie, ha avuto invece un esito inaspettato. Come riporta l’edizione locale de La Repubblica, un’ora prima della brusca interruzione il regista premio Oscar aveva già incontrato gli spettatori, ma una volta tornato in sala ha troncato la conversazione con il giornalista e direttore artistico del cinema, Gian Mauro Costa. “Sentiamo le domande del pubblico”, ha detto. Alessandro Rais, critico cinematografico ed ex presidente della Sicilia Film Commission, ha quindi rivolto a Sorrentino una domanda sulla questione della tax credit e sulla scarsità di fondi per il cinema indipendente. “Ha risposto che non era la sede giusta per parlarne, ma lo ha fatto in malo modo”, ha raccontato Rais. “Sorrentino era visibilmente infastidito: per tutta la durata dell’incontro è stato scostante e ostile nei confronti del pubblico, totalmente autoreferenziale, irrispettoso sia verso gli spettatori, per giunta paganti, che nei confronti del suo diretto interlocutore, Costa, con cui ha rifiutato di conversare”. Mentre il clima in sala si guastava e il pubblico non sapeva cosa chiedere perchè non aveva ancora visto il film, in programma nella mezz’ora successiva, un ragazzo ha domandato al regista di Loro, la pellicola su Silvio Berlusconi che aveva girato nel 2018. “Non è il momento per parlare di questo film”, ha risposto Sorrentino, che non ha invece negato qualche delucidazione su Parthenope. Quando però Costa ha indagato i temi centrali della pellicola, il regista ha tagliato corto: “Non voglio sentire nessuna interpretazione del film”. Si è poi alzato e ha abbandonato la sala.