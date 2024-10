Che sensazione si prova tornare da adulti nei luoghi in cui si è cresciuti, come accade a Parthenope?

Sì, entrambe recitano due monologhi all’interno del film. Mi piacciono, per usare un’espressione desueta, le donne che la sanno lunga. Isabella in Parthenope fa un discorso molto pertinente sugli effetti nefasti della bellezza. A volte quando si elencano gli svantaggi della bellezza lo si fa per vezzo e invece possono essere delle vere e proprie zavorre che le persone cosiddette belle si portano addosso. Luisa, che è sempre più brava, interpreta questa sorta di disincanto del nostro mestiere. Proprio perché fare l’attrice può essere meraviglioso, le cadute possono risultare vertiginose.

Nel film c’è una battuta ricorrente, “a cosa stai pensando?“, e io la associo agli uomini che non hanno idea di cosa pensino le donne per cui provano qualcosa. Per gli occhi maschili le donne sono misteriose. Per l’uomo gli sguardi femminili sono rivolti sempre altrove.

iNTERVISTA A SILVIO ORLANDO

Il tuo ruolo è quello del professore di antropologia Devoto Marotta. Mi pare sia l’uomo con cui Parthenope riesce ad interagire in maniera più profonda.

All’inizio abbiamo un conflitto, come spesso capita nei film, ma poi riusciamo a comprenderci a vicenda. Il mio personaggio è legato a Parthenope dall’esperienza del dolore. Nel suo caso si tratta del fratello, per quanto riguarda invece il mio personaggio si tratta del figlio. Riusciamo quindi a vederci l’un l’altro. D’altronde per citare una battuta del film. “L’antropologia è vedere le cose”, è un lavoro che fanno gli intellettuali.

Come si fa a non guardare senza malinconia o nostalgia la giovinezza?

Io non rimpiango la mia gioventù. Ogni età ha il proprio lato oscuro. Bisognerebbe vivere il tempo che si sta vivendo. Ma come diceva Fabrizio De Andre, si danno buoni consigli quando non si può più dare cattivo esempio.

INTERVISTA A STEFANIA SANDRELLI

Lei interpreta Parthenope che nel finale del film torna a Napoli, dopo aver vissuto, amato lavorato. Che rapporto ha con la nostalgia?

Non credo di averla mai provata in vita mia, non è totalmente un brutta emozione, ma non mi appartiene. La nostalgia a poco a che fare con la libertà.