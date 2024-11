Un padre, la vera storia del film stasera in tv

La vera storia dei Logelin è stata narrata dallo stesso Matthew sul suo blog. Una sorta di diario in cui, per mesi, ha raccontato la gestione di un figlio neonato nel mezzo del dolore per la perdita della moglie. Nel tempo, il blog è diventato un' ancora di salvezza per molti genitori che hanno vissuto storie simili . Così, per quella grande famiglia online, Matthew ha scritto anche un memoir, Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss & Love, in cui racconta il suo matrimonio, la morte di Liz e l'educazione della loro figlia.

La storia vera

Matt e Liz Logelin sono stati insieme per dodici anni. I due si sono conosciuti da adolescenti, si sono amati a distanza durante il college, e si sono ritrovati dopo la laurea, quando Liz ha cominciato a lavorare come consulente aziendale in California e Matt si è iscritto a Sociologia. Dopo il matrimonio, nel 2005, la coppia si è stabilita a Los Angeles.

La gravidanza di Liz non è stata facile: per diverso tempo la donna è dovuta stare in ospedale. "Di notte, quando si faceva tardi e le visite del personale ospedaliero diventavano meno frequenti, Liz e io fantasticavamo sul futuro con nostra figlia", scrive Matthew nel suo memoir. "Liz parlava di viaggi per il mondo, di shopping, di giornate mamma-figlia alla spa e di tè pomeridiani nell'elegantissima Huntington Library".

Tuttavia, Liz non ha potuto vivere nulla di tutto ciò. Il giorno dopo il parto, quando ha provato ad alzarsi dal letto, ha avuto un capogiro ed è svenuta. Per non risvegliarsi mai più, a causa di un'embolia polmonare.

Matthew, che aveva aperto un blog personale durante la gravidanza di Liz per restare in contatto con familiari e amici, dopo la morte della moglie cominciò a usare quello spazio per condividere il suo dolore. Trovò così un'ondata di sostegno da parte di amici e sconosciuti: migliaia di persone leggevano i suoi post e molti lasciavano commenti, alcuni offrendo consigli sulla genitorialità, altri solo per consolarlo. Fino a quando anche i media si accorsero di quella storia. Matthew e Maddy cominciarono ad andare ospiti in tv e, coi loro guadagni, l'uomo creò la Liz Logelin Foundation, per fornire supporto finanziario a vedove e vedovi con figli.

Nel 2011 il memoir divenne un bestseller del New York Times. Inizialmente, la Sony annunciò di aver cominciato a lavorare a un film sulla storia dei Logelin, con protagonista Channing Tatum. Tuttavia il progetto rimase fermo per diversi anni, finché Kevin Hart lesse la sceneggiatura e decise di lavorarvi come protagonista e come produttore.