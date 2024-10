Terrifier 3, al cinema il film horror sul Natale con Art il Clown

Si tratta di uno dei film horror soprannaturali slasher più attesi, grazie anche al successo straordinario di Terrifier 2 nel 2022. Il franchise di Terrifier ha guadagnato un seguito fedele, generando una fanbase non da poco che idolatra (si fa per dire) il sanguinario personaggio di Art il Clown. Costui è apparso per la prima volta nel cortometraggio del 2008 intitolato The 9th Circle.

Sta per arrivare al cinema in Italia Terrifier 3 , il film horror campione d'incassi del momento in molti Paesi del mondo. Lo splatter di Damien Leone con Jason Patric, David Howard Thornton, Lauren LaVera, Daniel Roebuck e Bryce Johnson nel cast uscirà nelle sale italiane a partire da giovedì 7 novembre 2024, distribuito da Midnight Factory. L’attesa è molto alta, dato che parliamo appunto di un horror che vanta lo status di campione d'incassi del momento, come anticipato prima.

Ormai la smania di avere un horror di tipo festivo è un dato di fatto tra i fan del genere cinematografico dei brividi a fior di pelle. In Terrifier 3, il Natale arriva in città e, con esso, anche il clown demente Art si fa strada, facendo strage di tantissime vittime sulla sua strada per raggiungere Sienna. Ma lei non sarà una preda facile: quello che ormai è considerato un’icona dello slasher soprannaturale - Art appunto - dovrà faticare non poco per trovarla. E nel frattempo farà a pezzi un numero di persone che è quasi impossibile da contare, ecco… Usiamo l’infinito matematico per parlare delle vittime di questo pazzo sanguinario killer raccapricciante e facciamo prima.

Il cast di Terrifier 3

Per quanto riguarda il cast del film, partiamo dal cattivone: Art il Clown torna in Terrifier 3, interpretato ancora una volta da David Howard Thornton (The Mean One, Gotham). Anche Lauren LaVera (The Well, Not For Nothing) ritorna nei panni di Sienna, e pure Elliot Fullam recita ancora una volta nel ruolo di Jonathan.

Samantha Scaffidi (Sarah Q, American Fango) torna nel cast di Terrifier 3 nei panni di Victoria Heyes, unendosi a Thornton come unici membri del cast a tornare nell'intera trilogia.

Un importante nuovo arrivato nel franchise è l'attore caratterista Daniel Roebuck (The Munsters): è lui che è stato scelto per interpretare Babbo Natale. La stella del wrestling Chris Jericho appare nel ruolo di Burke, e si unisce a nomi come Tom Savini (Dawn of the Dead) e Jason Patric (Lost Boys).



Potete guardare il trailer ufficiale del film Terrifier 3 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.