Addio a John Amos, attore di "Radici" e "Il principe cerca moglie"

Nel 1977 fu nominato agli Emmy per il ruolo di Kunta Kinte adulto nella serie storica Radice. Il suo ultimo lavoro è stato in Suits LA, presto in streaming

John Amos, attore di Radici e Good Times, è morto lo scorso 21 agosto per cause naturali, all'età di 84 anni. La notizia della morte, tuttavia, è stata diffusa solamente nella giornata di martedì primo ottobre..

"È con sincera tristezza che vi dico che mio padre è morto", ha detto suo figlio Kelly Christopher Amos in una dichiarazione rilasciata a Variety. "Era un uomo dal cuore gentile e d'oro ed era amato in tutto il mondo. Molti fan lo considerano il loro padre televisivo. Ha vissuto una bella vita. La sua eredità vivrà nei suoi straordinari lavori in televisione e al cinema".

La carriera

Nato il 27 dicembre 1939 a Newark, nel New Jersey, John Amoso ebbe la sua prima occasione nel 1970, quando ottenne il ruolo del meteorologo Gordon "Gordy" Howard in The Mary Tyler Moore Show.

Successivamente, ha confermato la sua fama vestendo i panni del disoccupato cronico James Evans Sr in Good Times, la prima sitcom televisiva a descrivere la vita di una ordinaria famiglia afro-americana. Scontento della direzione dello show, dopo tre stagioni abbandonò il progetto (la stagione quattro cominciò proprio con la sua uccisione, fuori schermo).

Nel 1977 fu nominato agli Emmy per il ruolo di Kunta Kinte adulto nella serie storica Radice. La serie, che racconta la schiavitù negli Stati Uniti, vinse nove Emmy, un Golden Globe e un Peabody Award. A vederla, davanti alla tv, furono 130 milioni di persone, la metà dell'allora popolazione USA. L'episodio finale detiene ancora oggi il record come secondo finale di serie più visto nella storia.

Amos è apparso anche in serie tv come All About the Andersons, The West Wing, Due uomini e mezzo e The Ranch. Prossimamente lo vedremo in Suits LA, suo ultimo lavoro.

Al cinema, ha avuto ruoli ne Il principe cerca moglie e Il principe cerca figlio, in Die Hard 2, Kaan principe guerriero e Sorvegliato speciale.