Maria Montessori, il cast del film con Jasmine Trinca al cinema. FOTO

Maria Montessori - La Nouvelle Femme è diretto e co-scritto da Léa Torodov (in foto con Jasmine Trinca), autrice russa che per la sceneggiatura ha messo insieme le informazioni prese da tre biografie di Montessori. La pellicola è stata presentata in anteprima al Festival Internazionale di Zurigo e in Francia è uscita lo scorso marzo