Martin Scorsese al Museo del Cinema di Torino per una masterclass

Martin Scorserse, la vita e la carriera

Martin Charles Scorsese è nato nel 1942 a New York ed è cresciuto nel quartiere di Little Italy, che ha in seguito fornito l’ispirazione per molti dei suoi film. Si è laureato in film communications, con un B.S. nel 1964 e un M.A. nel 1968, presso la School of Education della New York University. Ha diretto film pluripremiati e acclamati dalla critica, tra cui Mean Streets, Taxi Driver, Toro Scatenato, L’ultima tentazione di Cristo, Quei bravi ragazzi, L’età dell'innocenza, Casinò, Gangs of New York, The Aviator, The Departed – valsogli l’Oscar per la miglior regia e il miglior film – Shutter Island e Hugo, per il quale ha vinto il Golden Globe per la miglior regia. Con The Wolf of Wall Street ha ricevuto nomination al DGA, al BAFTA e all’Oscar per la miglior regia, oltre a una candidatura al Golden Globe e all’Oscar per il miglior film. I suoi ultimi lavori, The Irishman e Killers of the Flower Moon, hanno ricevuto dieci nomination all’Oscar ciascuno. Scorsese ha diretto anche numerosi documentari, tra cui il vincitore del Peabody Award No Direction Home: Bob Dylan and Elia Kazan: A Letter to Elia, nonché Italoamericani, L’ultimo valzer, Un secolo di cinema - Viaggio nel cinema americano di Martin Scorsese, Il mio viaggio in Italia, Public Speaking e George Harrison: Living in the Material World, per il quale ha ricevuto due Emmy Awards for Outstanding Directing for Nonfiction Programming and Outstanding Nonfiction Special. Scorsese ha co-diretto con il suo storico montatore di documentari David Tedeschi The 50 Year Argument (2014) e Personality Crisis: One Night Only (2023); ha prodotto la serie HBO Boardwalk Empire, vincendo un Emmy e un DGA Award per la regia dell’episodio pilota. Scorsese è il fondatore e presidente della Film Foundation, un’organizzazione no-profit dedicata alla conservazione e al restauro dei classici della storia del cinema. Nel corso della sua carriera lunga più di sei decadi, Scorsese ha ricevuto anche quattro BAFTA Award, tre Emmy Award, tre Golden Globe Award e un Grammy Award. Tra le altre onorificenze ricevute figurano la Palma d’Oro del Festival di Cannes (1976) e il premio per la miglior regia (1986), il Leone d’Argento della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (1990) e il Leone d’Oro alla carriera (1995), l’AFI Life Achievement Award (1997), il César onorario (2000), il DGA Lifetime Achievement Award (2003), l’HFPA Cecil B. DeMille (2010), l’Academy Fellowship dei BAFTA (2012) e il David O. Selznick Achievement Award della PGA nel 2024.