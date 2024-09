Hellboy: The Crooked Man, trailer del 3° film dai fumetti di Mignola

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella nuova trasposizione cinematografica della saga fumettistica di Hellboy. Il film esce domani, venerdì 27 settembre 2024, nei cinema del Regno Unito, mentre non sarà proiettato in sala né negli Stati Uniti né in Italia. Il pubblico italiano avrà la possibilità di vedere il film on demand su Prime Video, dove uscirà dal 7 ottobre 2024

Nelle scorse ore è uscito il nuovo trailer ufficiale di Hellboy: The Crooked Man, l’ultimo film ispirato ai fumetti di Mike Mignola.

Nella clip posta in testa a questo articolo potete guardare il video che anticipa ciò che vedremo nell'ultima (la terza) trasposizione cinematografica della saga sumettistica di Hellboy. Il film esce domani, venerdì 27 settembre 2024, nei cinema del Regno Unito. Invece non sarà proiettato in sala negli Stati Uniti, ma il pubblico americano avrà la possibilità di vedere il film on demand a partire da martedì 8 ottobre.



Per quanto riguarda l’Italia, dalla piattaforma Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è già pre-ordinabile, con data di uscita fissata per il 7 ottobre 2024.

Il nuovo film è diretto da Bryan Taylor e riporterà quindi di nuovo sul grande schermo il personaggio creato da Mike Mignola solamente in Gran Bretagna, mentre nel resto del mondo pare che prenderà vita solo ed esclusivamente sul piccolo schermo attraverso lo streaming video.



Questo nuovo capitolo della saga è esaltato dai fan come un vero horror, specialmente dopo aver visto il trailer (che potete guardare nel video in alto).

Sapere che sarà subito disponibile in streaming, saltando l’uscita in sala, scontenta coloro che volevano godersi l'opera sul grande schermo ma farà invece la gioia di chi non vedeva l’ora di gustarselo. Questi ultimi possono gioire, dato che l’uscita in streaming è prevista per la prossima settimana.

Oramai non fa più scalpore sapere che un film "dribbla" l’uscita al cinema per arrivare direttamente in streaming. Recentemente, è successo anche al remake di Road House, approdato direttamente su Prime Video con grande successo.



Potete guardare il trailer di Hellboy: The Crooked Man nel video in alto, la clip posta in testa all’articolo.