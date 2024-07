Hellboy: The Crooked Man, la nuova foto ufficiale del film

Impermeabile beige, sigaro acceso e corna smussate. La nuova foto ufficiale di Hellboy: The Crooked Man, il quarto film sull’antieroe dei fumetti creato da Mike Mignola nel 1993, mostra il protagonista (Jack Kesy) nel reboot horror ambientato negli anni Cinquanta. La pellicola, che racconta la collaborazione tra Hellboy e un agente esordiente del Bureau of Paranormal Research and Defense a caccia di una comunità di streghe nei monti Appalachi, si basa sulla sceneggiatura scritta dallo stesso Mignola, per la prima volta coinvolto nella produzione di un capitolo della saga. I primi due film originali, Hellboy (2004) e Hellboy: The Golden Army (2008), sono stati diretti dal regista messicano Guillermo Del Toro con l’interpretazione di Ron Perlman, mentre il terzo, il reboot Hellboy (2019), è stato diretto da Neil Marshall con David Harbour protagonista.