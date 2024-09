È morta Caterina Valente, quella di Bongo cha cha cha. Aveva 93 anni

L'annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla famiglia, che ha richiesto riservatezza. Valente, nata a Parigi nel 1931, ha raggiunto il successo mondiale negli anni '50 e '60 come cantante, chitarrista e ballerina, con successi come "Till" e "Personalità". Ha inciso oltre 1500 brani in tredici lingue diverse. Anche dopo il suo ritiro nel 2001, la sua musica è rimasta viva, come dimostra il remix del 2021 di "Bongo Cha Cha Cha"

Il mondo della musica e dello spettacolo piange la scomparsa di Caterina Valente, icona internazionale che ha lasciato un segno indelebile nella storia del panorama musicale. L’artista, di origine italo-francese, si è spenta il 9 settembre 2024 all'età di 93 anni nella sua casa di Lugano, in Svizzera. La famiglia ha reso nota la notizia solo successivamente, attraverso un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, che ha confermato la morte per cause naturali e ha chiesto il rispetto della privacy in questo momento di dolore. I funerali si sono svolti in forma strettamente privata, come richiesto dalla stessa Valente.