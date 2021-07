Bongo Cha Cha Cha, il ballo folle dell'estate 2021

Una tendenza non solo italiana, ma che ha preso piede anche in Germania e in America, nata passo dopo passo grazie alla presenza della versione originale del brano del 1959 di Caterina Valente nella colonna sonora dell'ultimo film di Spiderman. Il brano ha poi preso nuova vita nella versione del duo dei DJ producer inglesi Goodboys

Caterina Valente è stata tra le artiste italiane più cosmopolite del ‘900, ritornata al successo attraverso TikTok la sua "Bongo Cha Cha Cha". L'artista italiana è stata una delle prime a inseguire i nuovi ritmi provenienti negli anni '60 dall'America Latina e proprio all’America Latina e ad un senso esotico tutto anni ’60 fa riferimento il brano Bongo Cha Cha Cha riportandoci ad un mondo che ”forse è fantasia o nulla più”.



Il brano prende nuova vita grazie al duo dei Goodboys, dei DJ Producer inglesi che hanno collezionato diversi Dischi di Platino totalizzando più di 2.5 miliardi di streams in totale ad oggi e meglio conosciuti per le loro collaborazioni recenti coi Meduza in 'Piece Of Your Heart' e 'Lose Control' che da sole hanno totalizzato più di un miliardo di streams.