Con 1,5 miliardi di visualizzazioni su Tik Tok, “Bongo Cha Cha Cha” si è imposto come brano tormentone dell’estate 2021. Un successo clamoroso per una canzone nata nel 1959, remixata quest’anno dai dj producers Goodboys e che è apparsa nella colonna sonora del nuovo Spiderman. La voce è di Caterina Valente, artista italiana classe 1931 nata a Parigi e che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Poco conosciuta nel suo Paese, all’estero ha duettato con Dean Martin, Louis Armstrong e Danny Kaye. Nel 2021 si ritrova protagonista di quest’operazione nostalgia che ha riportato in auge un brano che all’epoca non ha avuto la fortuna sperata.