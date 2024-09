Durante i giorni della ottantunesima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si è svolta l’XI edizione dello Starlight international Cinema Award fondato e prodotto da Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria, che ha assegnato a Cristina Donadio il Premio alla Carriera, a Simona Marchini il Premio Eccellenza Artistica per il Teatro e a Paolo Pierobon e Vanessa Gravina il premio Migliori attori. Premio Speciale a Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reynaud, Premio per la Regia Innovativa a Katabasis di Samantha Casella, Premio Miglior Film a Familia di Francesco Costabile, tratto da una storia vera di violenza di genere (dal libro Non sarà sempre così di Luigi Celeste) e aggiudicatosi anche il Premio Rivelazione per Marco Cicalese, rientrante tra i protagonisti in un cast di qualità formato da Barbara Ronchi, Francesco Gheghi e Francesco Di Leva. Premio Internazionale, inoltre, a Milad Tangshir, per la Settimana Internazionale della Critica, al film Anywhere Anytime. Uno speciale riconoscimento è stato consegnato al regista Mario Chiavalin per il suo docufilm La loggia occulta: Democrazia a rischio.